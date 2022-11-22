РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЦИК Казахстана объявил о победе Токаева и назвал дату инаугурации

ЦИК Казахстана объявил о победе Токаева и назвал дату инаугурации

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выиграл на досрочных выборах главы государства, набрав, по итоговым данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 81,31% голосов избирателей.

"Токаев набрал 81,31%", - озвучил окончательные результаты выборов председатель ЦИК республики Нурлан Абдиров на заседании во вторник.

Согласно окончательным данным Центризбиркома, явка составила 69,44%.

Инаугурация президента Казахстана состоится 26 ноября, сообщил Нурлан Абдиров.

Напомним, досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.

555 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version