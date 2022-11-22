Армянские военные снова обстреливали азербайджанские позиции

22 ноя. 9:12

Минувшей ночью с 22:10 до 23:25 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлениях населенных пунктов Гюнешли Басаркечярского района и Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района и Коханаби Товузского района, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с 16:50 21 ноября до 01:05 22 ноября с перерывами подвергали обстрелу позиции нашей армии в Ходжавендском и Физулинском направлениях", - сообщили в азербайджанском оборонном ведомстве.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - добавили в Минобороны Азербайджана.