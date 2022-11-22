Nvidia уходит с российского рынка

22 ноя. 8:59

Американская компания-производитель графических процессоров Nvidia объявила об уходе с российского рынка из-за санкций, говорится в сообщении на сайте Investor NVIDIA.

"В третьем квартале 2023 финансового года мы закрыли бизнес-операции в РФ", - говорится в сообщении, передает "АиФ".

Прямые продажи в Россию в текущем финансовом году у компании были несущественными – ее доля выручки составила около 2%.

Напомним, американский производитель графических процессоров Nvidia приостановил прямые продажи в Россию в марте текущего года, а в июле компания перестала продлевать и продавать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга.