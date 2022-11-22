СМИ: в России подешевел салат оливье

22 ноя. 8:44

В преддверии Нового года в России впервые за несколько лет упала стоимость набора продуктов, необходимых для приготовления салата оливье, - пишут "Известия" со ссылкой на расчеты специалистов "Руспродсоюза".

По данным Росстата, за октябрь этого и прошлого года четыре порции оливье подешевели, хотя и незначительно - на 0,4% (или 1,6 рубля), до 375 рублей. При расчете использовался рецепт, предусматривающий 500 г картофеля, 200 г моркови, 4 куриных яйца, 300 г вареной колбасы, 400 г соленых огурцов, 380 г консервированного зеленого горошка, 100 г репчатого лука и 200 г майонеза.

А вот в 2022 году подешевели практически все ингредиенты оливье, наиболее существенно – картофель (на 33%), морковь (на 28%) и огурцы (на 21%).

А вот селедка под шубой подорожала – ее приготовление обойдется россиянам в 225 рублей против 215 рублей в прошлом сезоне. Это связано с подорожанием сельди на 23%, а также майонеза на 16%, - пишет издание.