Россия призвала Турцию к мирному решению "курдского вопроса"

22 ноя. 8:29

Москва призвала Анкару к сдержанности после ударов по Сирии и Ираку, - заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Нельзя допустить эскалации напряженности, для чего необходимо попытаться найти мирное решение "курдского вопроса", - отметил дипломат, добавив, что Анкара заранее не уведомляла РФ о воздушной операции в САР и Ираке, - передает "АиФ".

Москва намерена обсудить этот вопрос на встрече в Казахстане.

Ранее турецкие военные заявили о ликвидации 184 террористов в САР и Ираке.

Напомним, в июле Лаврентьев заявлял, что РФ прикладывает все усилия для того, чтобы убедить Анкару решать назревшие проблемы не силовым методом, а путем переговоров.