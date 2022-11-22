Столичный регион ждут скачки атмосферного давления

22 ноя. 7:43

Сегодня в столичном регионе ожидается понижение атмосферного давления, а уже в пятницу произойдет его резкий рост до аномального показателя в 756 мм ртутного столба, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во вторник и среду атмосферное давление ожидается существенно ниже нормы. По сравнению с понедельником оно понизится примерно на 10 мм ртутного столба. А в пятницу и субботу оно начнет резко повышаться - на 15-18 мм ртутного столба по сравнению со средой", - рассказал он, передает ТАСС.

Гидрометцентр прогнозирует, что во вторник и среду днем атмосферное давление в столице составит 742 мм ртутного столба, в четверг - 750 мм ртутного столба., в пятницу - 756 мм ртутного столба, а в субботу - 760 мм ртутного столба.

Напомним, нормой атмосферного давления для Москвы является показатель в 748 мм ртутного столба.