Госдеп США: переговоры Сербии и Косово с Борелем прошли вхолостую

22 ноя. 7:28

США разочарованы итогами переговоров Сербии и Косово с главой дипломатии ЕС по урегулированию напряженности со стороны Приштины, - говорится в опубликованном заявлении американского госдепартамента.

"США разочарованы тем, что лидеры Косово и Сербии сегодня не смогли договориться с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем о разрешении текущего кризиса в Косово", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провел в Брюсселе новый раунд переговоров на высшем уровне между Белградом и Приштиной на фоне обострения ситуации в Косово. По итогам встреч президент Сербии Александр Вучич заявил, что переговоры об отсрочке спорных мер косовоалбанских властей не дали результатов и ожидается "нелегкий предстоящий период".

В госдепе призвали Сербию и Косово к "немедленным шагам" по снижению напряженности и "уступкам" с обеих сторон для достижения "справедливого компромисса", рекомендовав воздержаться от провокационных действий и конструктивно подходить к разрешению ситуации.

"Мы присоединяемся к ЕС в призыве к Косово незамедлительно отложить любые запланированные меры, которые могут привести к эскалации напряженности, включая введение штрафов для транспортных средств", - резюмировали в госдепартаменте.