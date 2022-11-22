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Роспотребнадзор: более 40% россиян защитились от гриппа

Роспотребнадзор: более 40% россиян защитились от гриппа

Вакцинацию от гриппа в России прошли 59,9 млн человек, или 40,9% от численности населения страны, - сообщает сайт Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации. На текущий период в целом по стране привито более 59,9 млн человек, что составляет 40,9% от численности населения страны", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии (риновирусами, вирусами парагриппа, аденовирусами и другими), однако доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться. 

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