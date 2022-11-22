Эрдоган: США снабжают оружием курдов в Сирии

22 ноя. 6:58

США за последние годы поставили тысячи грузовиков с боеприпасами курдским вооруженным формированиям в Сирии, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Нас огорчает тот факт, что союзник Турции по НАТО за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами и оружием в районы Сирии, где орудуют террористы", - сказал Эрдоган, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене, - заявил турецкий лидер, напомнив: Анкара осведомила Вашингтон о беспокойстве из-за сирийского вопроса.

"Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трампом и Байденом, заявляя, что если мы - союзники и партнеры по НАТО, то должны осознавать, что поддержка, оказываемая американцами террористам в Сирии, формирует угрозу для южных границ Турции. Предупреждали, что при необходимости будем вынуждены к ответным действиям", - подчеркнул Эрдоган.

"Мы продолжим действовать так, как того требует национальная безопасность Турции. Никаких уступок! Потому что любое изменение позиции сопряжено с проблемами для нашей страны", - заверил Эрдоган.