СМИ: в китайской провинции Хэнань бушевал мощный пожар, множество жертв

22 ноя. 6:43

Минувшей ночью в огне на пожаре в китайской провинции Хэнань в центральной части Китая погибли по меньшей мере 36 человек, - сообщил местный телеканал CGTN.

Пожарная служба города Аньян получила сообщение о возгорании на одном из предприятий в городском районе Вэньфэн. Пожар произошел в здании, принадлежащем компании Kaixinda Trading. На место происшествия выехали пожарные и спасатели, пожар уже ликвидирован, - отмечает Центральное телевидение Китая,

передает РИА Новости.

Провинция Хэнань располагается на востоке центральной части Китая, в административном центре провинции - городе Чжэнчжоу - расположен крупнейший в мире завод Foxconn по производству iPhone.