Жителей столичного региона ждут пасмурная погода, снег и гололедица

22 ноя. 6:29

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная погода, пройдут небольшие осадки, а местами установится гололедица, температура воздуха составит до 3 градусов мороза, - сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололед, налипание мокрого снега. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер восточный, 6-11 м/c, местами порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в столичном регионе составит 742 мм ртутного столба, - добавляют синоптики.