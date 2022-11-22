В Казахстане более полусотни новых случаев коронавируса

22 ноя. 6:14

За минувшие сутки в Казахстане было выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусом, тогда как сутками ранее количество заболевших составляло 38 человек, - сообщили в Минздраве страны.

Лечение от болезни продолжают получать 743 человека, из них в стационарах находятся 118, на амбулаторном уровне – 625, - передает Sputnik Казахстан.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 заболевших, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

Всего в стране с марта 2020 года в стране подтверждено 1 395 857 случаев заболевания инфекцией.