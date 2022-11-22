Медучреждения и школы Ингушетии получили 12 скорых и 10 автобусов

22 ноя. 5:15

В Ингушетии медицинские учреждения и школы получили ключи от новых 12 машин скорой медицинской помощи и 10 автобусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что обновление автопарка скорой помощи проводится по поручению президента РФ. Новые машины передали Республиканскому центру медицины катастроф и медицинских учреждений в Малгобеке и Сунже, уточнил Калиматов.

"Медтранспорт оснащен необходимым оборудованием, включая аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы. Машины имеют высокую проходимость и могут при необходимости преодолеть бездорожье", - поведал глава Ингушетии.

Он также сообщил, школьные автобусы будут осуществлять подвоз учащихся до средних общеобразовательных организаций и обратно в сельских поселениях Нестеровское, Сагопши, Инарки, Яндаре, Нижние Ачалуки и Галашки, а также в Сунже и Назрани.