ЧМ-2022: США и Уэльс сыграли вничью 

22 ноя. 0:09

Только что завершилась встреча чемпионата мира по футболу в группе B между сборными США и Уэльса. Команды сыграли вничью 1:1.



На гол американцев, забитый нападающим Тимоти Веа на 36-й минуте, валлийцы ответили точным ударом Гарета Бэйла с пенальти на 82-й минуте.



Посла 1-го тура группу B с 3 очками возглавляет Англия. США и Уэльс делят вторую строчку, у обеих команд по 1 очку. Замыкает квартет Иран (0 очков).