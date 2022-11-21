ОАЭ опровергли переговоры с членами ОПЕК+ об изменений договоренностей

21 ноя. 23:59

ОАЭ не проводят переговоры с участниками ОПЕК+ об изменении действующих договоренностей, сообщил министр энергетики Эмиратов Сухейль аль-Мазруи на своей странице в соцсети.

"ОАЭ отрицают, что вовлечены в какие-либо переговоры с другими членами ОПЕК+ по изменению последнего соглашения, которое действует до конца 2023 года", - заявил глава Минэнерго.

Он подчеркнул, что ОАЭ по-прежнему привержены цели ОПЕК+, которая заключается в "балансировке нефтяного рынка и поддержке любых решений для достижения этой цели".

Ранее эти же сообщения СМИ опроверг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз ибн Салман.