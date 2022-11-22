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Воскресная школа узбекского языка появилась в Екатеринбурге

Воскресная школа узбекского языка появилась в Екатеринбурге

По инициативе Генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге открыли воскресную школу узбекского языка.

Занятия в школе предназначены для узбекских детей, родившихся или проживающих в Уральском федеральном округе, но которые не знают языка. В данное время в школе занимаются дети в возрасте от 7 до 14 лет. Уроки длятся 1,5 часа.

Целью занятий является обучение детей языку, культуре, ценностям и истории Узбекистана. Известно, что число желающих изучать узбекский язык в школе растет. В будущем планируется открытие воскресной школы в других районах округа.

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