Аграрии Дона отправятся на обучение в Аргентину

22 ноя. 1:23

Ростовская область до конца года направит группу фермеров и агрономов для обучения в Аргентину, сообщил первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров по итогам визита в южноамериканскую республику.

"Мы договорились, что с 15 декабря мы пошлем группу фермеров, агрономов и трактористов для обучения в Аргентину в сфере растениеводства", - сказал он.

По словам Гончарова, у Аргентины есть хорошие наработки в сфере точного земледелия (комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного менеджмента, включающая технологии глобального позиционирования, географические информационные системы, технологии оценки урожайности и другие).

"Ростовская область фактически вышла на пик производства зерновых, и увеличить его можно только за счет новых технологий. Коллеги из Аргентины нам предложили некоторые технологические решения, в том числе по точному высеву, который приводит к восстановлению почв, что для нас важно", - приводит слова первого заместителя губернатора региона ТАСС.

Уточняется, что во время визита делегация Ростовской области посетила спецшколы провинции Санта-Фе. "Учеба там построена так, что она прививает любовь к работе на селе. Нам интересны совместные образовательные программы. Мы договорились, что коллеги по образованию будут в контакте", - пояснил Гончаров.