Жители Краснодара определились с любимым туристическим направлением 

21 ноя. 23:38

Путешествия между Краснодаром и Адлером оказались в тройке лидеров железнодорожных направлений по России (доля пассажиров - 2,1%), говорят данные статистического исследования, проведенного центром сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Уточняется, что средняя стоимость билета составила 1,1 тыс рублей.

Также в топ-3 вошли направления между Москвой и Санкт-Петербургом. По этому маршруту отправились около 8,4% пассажиров, средняя стоимость билета составила 3,4 тыс рублей, Москвой и Нижним Новгородом (доля пассажиров - 1,8%, средняя стоимость билета - 1,8 тыс рублей).