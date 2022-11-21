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Жители Краснодара определились с любимым туристическим направлением 

Жители Краснодара определились с любимым туристическим направлением 

Путешествия между Краснодаром и Адлером оказались в тройке лидеров железнодорожных направлений по России (доля пассажиров - 2,1%), говорят данные статистического исследования, проведенного центром сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Уточняется, что средняя стоимость билета составила 1,1 тыс рублей. 

Также в топ-3 вошли направления между Москвой и Санкт-Петербургом. По этому маршруту отправились около 8,4% пассажиров, средняя стоимость билета составила 3,4 тыс рублей, Москвой и Нижним Новгородом (доля пассажиров - 1,8%, средняя стоимость билета - 1,8 тыс рублей).

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