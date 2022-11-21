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Психолог рассказала, зачем взрослым писать письма Деду Морозу

Психолог рассказала, зачем взрослым писать письма Деду Морозу

Письмо Деду Морозу полезно писать в любом возрасте, взрослым оно поможет проанализировать события уходящего года и лучше понять свои цели и желания, рассказала старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова агентству городских новостей "Москва".

"Новый год - хороший повод подвести итоги, задать себе вопрос - что для меня важно и чего хочу. Например, написать письмо Деду Морозу. Это полезное времяпровождение подходит для любого возраста", - сообщила психолог.

По ее словам, это нужно делать "не только с надеждой на исполнение желаний, но и с целью проведения внутреннего анализа, ревизии жизни - чтобы понять, чего не хватает и что делает счастливым". "Написать письмо, сформулировать желания - это возможность задать себе нужные вопросы и разобраться лучше в себе", - пояснила Разумова.

Также полезной практикой может стать написание писем себе в будущее, чтоб читать их в следующий Новый год, понимать, что из планируемого удалось, а что нет.

Главный совет психолога в том, чтобы самому создавать себе новогоднее настроение. "Не ждите чуда, чудите сами" - главный девиз Нового года. Не ждите Деда Мороза, лучше подумайте, как создать чудо для себя, семьи и близких", - отметила Разумова.

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