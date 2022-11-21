В КБР на трассе "Кавказ" ввели в эксплуатацию два отремонтированных моста

21 ноя. 23:14

Сегодня на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" дорожные службы Кабардино-Балкарии (КБР) после капитального ремонта торжественно ввели в эксплуатацию два моста, - сообщил в своем Telegram-канале глава региона Казбек Коков.

"После капитального ремонта состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию двух мостов на участках автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" через реки Чегем и Лескен. В результате капитального ремонта полностью восстановлены транспортные характеристики мостовых сооружений, их габариты приведены к нормативным требованиям. В Чегеме двухполосный мост длиной 68 м расширили с 9,5 до 11,5 м. С одной до двух полос движения расширили и мост через реку Лескен протяженностью 98 метров", - написал Коков.

Сейчас ФКУ Упрдор "Кавказ" капитально ремонтирует два дорожных участка общей протяженностью 23 км от границы со Ставропольем до въезда в Куба-Табу (КБР) и от Аргудана (КБР) до границы Северной Осетии.

"Все это позволит увеличить безопасность движения и пропускную способность для автотранспорта. Главное - число дорожно-транспортных происшествий в республике снижается, хотя интенсивность дорожного движения наоборот растет", - добавил он.