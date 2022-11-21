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ЕС призвал Грузию отправить закон "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию

ЕС призвал Грузию отправить закон &quot;О деолигархизации&quot; в Венецианскую комиссию

Подготовленный правящей партией "Грузинская мечта" законопроект "О деолигархизации" должна оценить Венецианская комиссия, такое сообщение распространило представительства Евросоюза в Грузии.

"Повторяем свое твердое убеждение, что до принятия этого закона должно быть запрошено и выполнено заключение Венецианской комиссии", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

Напомним, парламент Грузии уже в двух чтениях принял законопроект о деолигархизации.

Ранее о желательности отправки документа на проверку в Венецианскую комиссию сообщил еврокомиссар Оливер Вархей.

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