ЕС призвал Грузию отправить закон "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию

21 ноя. 22:50

Подготовленный правящей партией "Грузинская мечта" законопроект "О деолигархизации" должна оценить Венецианская комиссия, такое сообщение распространило представительства Евросоюза в Грузии.

"Повторяем свое твердое убеждение, что до принятия этого закона должно быть запрошено и выполнено заключение Венецианской комиссии", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

Напомним, парламент Грузии уже в двух чтениях принял законопроект о деолигархизации.

Ранее о желательности отправки документа на проверку в Венецианскую комиссию сообщил еврокомиссар Оливер Вархей.