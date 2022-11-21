Десятки журавлей могли погибнуть из-за средства от грызунов на Ставрополье

21 ноя. 22:41

Более ста перелетных журавлей, чаек и зайцев-русаков погибли в Ставропольском крае, детали ЧП рассказали в Минприроды региона.

Птицы и звери гибнут в охотничьих угодьях Александровского, Новоселицкого, Петровского, Труновского, Изобильненского, Красногвардейского, Андроповского, Новоалександровского округов.

"Результаты первых исследований уже получены от управления ветеринарии. Они показали, что в пробах обнаружен фосфид цинка - препарата, предназначенного для борьбы с грызунами", - пояснили в ведомстве.

Глава региона Владимир Владимиров поручил выяснить, кто и где неправильно обращался с химикатами, убившими перелетных птиц.

"Минсельхоз и территория, на которой было происшествие с птицами, должны найти того человека, который решил, что может нарушать агротехнологии безнаказанно - на авось. Нет, не может. Нарушителя надо выявить и по закону наказать", - подчеркнул чиновник на своей странице во "ВКонтакте".