Власти Грузии предупредили о долгосрочной реструктуризации "Боржоми"

21 ноя. 21:43

Компанию "Боржоми" ожидает долгосрочная реструктуризация, предупредил вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташили.

"На повестке дня стоит долгосрочная реструктуризация компании. Это необходимо в связи с тем, чтобы структура компании была бы более гибкой, адекватной и более чутко реагирующей на вызовы, создаваемые текущей ситуацией. В управлении происходят серьезные изменения", - цитирует его Sputnik Грузия.

Глава Минэкономики пояснил, что государство не берет на себя оперативное управление, однако крупные стратегические решения совместно с другими акционерами все же проходят согласование - исключительно для защиты интересов стратегического бренда "Боржоми".

Давиташвили пояснил, что бренд "Боржоми" должен увеличить присутствие на международном рынке, а интересы сотрудников компании должны быть максимально защищены.