На ингушском курорте "Армхи" заработала новая гостиница

21 ноя. 22:29

Сегодня на ингушском всесезонном курорте "Армхи" открылся новый гостиничный корпус на 30 мест, который построен для решения проблемы дефицита мест размещения на курорте, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса "Терк". Новая гостиница представляет собой двухэтажное здание из 15 двухместных номеров категории стандарт, выполненных в стиле прованс. Одновременно разместиться в новом отеле смогут 30 человек", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Комплекс расположен на высоте более 1,2 тыс. м в местности, откуда открывается вид на Столовую гору.

"Введение в эксплуатацию современного гостиничного комплекса позволит снизить дефицит мест размещения на территории курорта, а нашим гостям с комфортом наслаждаться красотами горной Ингушетии", - передает пресс-служба слова главы республики Махмуда-Али Калиматова.