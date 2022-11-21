Мост к курорту "Эльбрус" отремонтировали к началу зимнего сезона

21 ноя. 22:14

В Кабардино-Балкарии завершен капитальный ремонт моста через реку Баксан на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". "Мостостроители капитально отремонтировали искусственное сооружение длиной 25 метров рядом с поселком Эльбрус на 90-м километре федеральной автодороги А-158. Мост на популярном туристическом направлении привели к нормативному состоянию и расширили на 5 метров", - поделились в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

Ремонтные работы стартовали в августе 2021 года, старый мост демонтировали, заменили фундаменты опор и сами опоры. Новый мост стал шире, безопаснее и удобнее, обеспечен плавный проезд по полотну. Также были установлены металлические ограждения, дорожные знаки, появилась разметка. Для безопасности пешеходов на мосту появились тротуары с перилами.

Проведены берегоукрепительные работы и построены подпорные стены из железобетона в русле реки, установлена экологичная очистительная система фильтрации сточных вод.

Автодорога федерального значения А-158 протяженностью 104 км - единственный маршрут к курорту "Эльбрус" и другим достопримечательностям Приэльбрусья.