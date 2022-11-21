Власти Армении намерены победить безработицу

21 ноя. 21:43

Для решения вопроса занятости министерство труда и социальных вопросов Армении переходит от краткосрочных программ к долгосрочным. Параллельно с этим идет работа и над стратегией демографической политики, в которой акцент будет сделан на выявление причин, приведших к нынешней ситуации, - рассказал министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

Сокращение уровня безработицы - одна из важнейших задач министерства.

"У нас есть соответствующие программы занятости. Мы выделяем два приоритетных направления: программа трудоустройства участников боевых действий 2016-20 годов и разработка стратегии занятости", – рассказал он, отметив: в феврале 2023-го работы будут подытожены, и в следующем году появится всеобъемлющая стратегия, затрагивающая все стороны жизни граждан, передает Sputnik Армения.

Люди остаются без работы по разным причинам: низкая зарплата, отсутствие навыков и образования. Именно поэтому в новой стратегии министерство будет уделять особое внимание краткосрочным курсам по переподготовке.

"У нас есть молодые люди в возрасте 18-25 лет, которые не работают и не учатся, и мы должны понять, как сделать рынок труда привлекательным для них, чтобы они были готовы к его требованиям. Кстати, мы считаем реализацию этой стратегии задачей всего правительства Армении: тут важна работа и министерства образования, науки, культуры и спорта, и министерства территориального управления и инфраструктур", - подчеркнул Мкртчян.

Еще одна проблема, усугубляющая ситуацию - демография и прирост населения.

В программе правительства на 2021-26 годы говорится о стратегии демографии. Первый этап разработки - обзор демографической ситуации - пройден, и сейчас специалисты ищут пути выхода из сложившейся ситуации.

Кстати в бюджете на 2023 год ассигнования на улучшение демографической ситуации увеличились на 63,2%. Средства пойдут на различные программы, касающиеся, в частности, обеспечения жильем многодетных и молодых семей.