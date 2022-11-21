Авиакомпания Air Baltic возвращается в Армению

21 ноя. 21:31

Авиакомпания Air Baltic после 11-летней паузы возобновляет прямые рейсы из Риги в Ереван, - заявил сегодня на презентации авиарейса почетный консул Латвии в Армении Армен Касабоглян.

Полеты начнутся с 16 мая 2023 года и будут выполняться дважды в неделю. Билеты уже поступили в продажу, их можно приобрести за 200 евро. Парк авиакомпании укомплектован новыми лайнерами, возраст которых не превышает трех лет.

"Рейсы открывают большие возможности для армянских туристов, так как из Риги можно улететь примерно в 90 городов мира. Кроме того, это позволит армянским туркомпаниям выступить с новыми предложениями", - рассказал Касабоглян, передает Sputnik Армения.

Возобновление прямых рейсов активизирует экономические связи между двумя странами, В ближайшее время для армянских турагентов будет организован ознакомительный визит в Ригу. Также планируется визит туркомпаний из Латвии в Армению.