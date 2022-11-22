Турция – Египет: попробуем еще раз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Турция стремится перевести процесс нормализации отношений с Египтом на более высокий уровень. Выступая перед представителями турецкой прессы после возвращения из Катара, где он присутствовал на церемонии открытия ЧМ по футболу, Эрдоган дал оценку своей встрече с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, пишет турецкая "Сабах".

"Мы отметили, что процесс может начаться. Уже были сделаны первые шаги, состоялись удачные переговоры. Наши страны хотят продвинуть переговорный процесс, начатый министрами, до встреч на высоком уровне. Для нас очень важны исторические отношения турецкой нации и египетского народа. Почему бы нам не начать заново? Мы дали сигнал. Надеюсь, если ничего экстраординарного не произойдет, мы сделаем этот шаг к лучшему", - сказал Эрдоган. Он ожидает, что Египет объединится с Турцией против недружественных для них стран в Средиземноморье.

В воскресенье на приеме перед церемонией открытия чемпионата мира в столице Катара Дохе, президент Турции встретился с несколькими ключевыми арабскими лидерами, в том числе с президентом Египта аль-Сиси. Эрдогана сопровождал хозяин ЧМ и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. На церемонии открытия ЧМ среди прочих гостей также присутствовали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман, аль-Сиси, король Иордании Абдалла II и президент Палестины Махмуд Аббас.

После свержения президента Египта Мухаммеда Мурси военачальником аль-Сиси в 2013 году отношения между Египтом и Турцией ухудшились, страны прекратили направлять друг другу послов. С 2013 года отношения между государствами продолжаются на уровне временных поверенных в делах. За этот период министры иностранных дел двух стран неоднократно проводили короткие встречи. Тем временем посольство Турции в Каире и консульство в Александрии, а также посольство Египта в Анкаре и консульство в Стамбуле продолжают обычную деятельность.

Процесс нормализации отношений между Турцией и Египтом проходит постепенно. В прошлом году две страны, на фоне стремления Турции ослабить напряженность в отношениях с региональными державами, включая Египет, ОАЭ, Израиль и Саудовскую Аравию, начали консультации между старшими должностными лицами министерств иностранных дел. В июле Эрдоган заявил, что нет причин, по которым переговоры на высоком уровне не должны состояться.

Возвращаясь после саммита G-20 в Индонезии, президент Турции также намекнул, что Анкара может пересмотреть напряженные отношения со странами региона, включая Сирию и Египет после выборов в следующем году. Эрдоган также отметил, что Турция надеется максимально расширить свое сотрудничество с Египтом и странами Персидского залива "на взаимовыгодной основе".