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На Ставрополье горела база дельтапланеристов на горе Юца

На Ставрополье горела база дельтапланеристов на горе Юца

Пламя охватило базу дельтапланеристов на горе Юца в Предгорном округе Ставрополья, - сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Николай Бондаренко.

"Пожар площадью почти тысяча кв м тушили пятеро спасателей с помощью двух единиц техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На горе Юца горела трава, в случившемся будут разбираться следователи", - написал он, передает "АиФ-Ставрополье".

В ГУ МЧС по Ставрополью сведения о полыхавшей базе дельтапланеристов не подтвердили. "Строения находились ниже от пожара", - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

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