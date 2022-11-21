На Ставрополье горела база дельтапланеристов на горе Юца

21 ноя. 21:12

Пламя охватило базу дельтапланеристов на горе Юца в Предгорном округе Ставрополья, - сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Николай Бондаренко.

"Пожар площадью почти тысяча кв м тушили пятеро спасателей с помощью двух единиц техники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На горе Юца горела трава, в случившемся будут разбираться следователи", - написал он, передает "АиФ-Ставрополье".

В ГУ МЧС по Ставрополью сведения о полыхавшей базе дельтапланеристов не подтвердили. "Строения находились ниже от пожара", - рассказали в чрезвычайном ведомстве.