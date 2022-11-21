Саудовская Аравия опровергла обсуждение наращивания нефтедобычи

21 ноя. 20:47

Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдул Азиз ибн Салман категорически отрицает публикации СМИ об обсуждении с другими членами ОПЕК+ увеличения нефтедобычи на 500 тыс баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в сообщении Саудовского агентства печати.

"Это известный факт, что ОПЕК+ не обсуждают никакие решения до своих встреч. Текущее сокращение добычи нефти на 2 млн б/с продлится до конца 2023 года", - напомнил министр.

Он подчеркнул, что участники сделки всегда готовы в случае необходимости принять дальнейшие меры по сокращению добычи.

Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на делегатов ОПЕК, сообщила, что Саудовская Аравия и остальные страны ОПЕК рассматривают возможность увеличить производство нефти на 500 тыс б/с на встрече ОПЕК+, которая состоится 4 декабря.