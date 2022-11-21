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Крым встретит Новый год без фейерверков

Крым встретит Новый год без фейерверков

Власти Крыма запретили использование пиротехнических изделий в республике на новогодние празднования-2023.

Согласно указу главы Крыма Сергея Аксенова пиротехнические изделия на территории Крыма применять запрещено, - сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Крыму Александр Козинец, передает "АиФ-Крым".

Исключение составят лишь пиротехнические изделия первого класса опасности, к которым относятся хлопушки, бенгальские огни и настольные фонтаны, - говорится в сообщении.

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