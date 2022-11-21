Как создавался памятник Мирзе Фатали Ахундову в Москве

Памятник классику азербайджанской литературы, философу, просветителю, гуманисту, общественному деятелю Мирзе Фатали Ахундову был открыт в Москве 10 лет назад, когда отмечалось 200-летие со дня его рождения. Церемония состоялась 23 ноября 2012 года во внутреннем дворике (атриуме) Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино - замечательном собрании скульптур и бюстов выдающихся личностей всех времен и народов.

Создатель монумента - азербайджанский скульптор Заур Рзаев, выпускник Московского государственного академического художественного института имени Сурикова (класс Александра Рукавишникова). Он рассказал, что с предложением стать автором юбилейного памятника к нему через посольство Азербайджана в РФ обратились из Фонда Гейдара Алиева. Эскиз "был согласован со многими людьми и окончательно утвержден только после того, как одобрительные отзывы высказали первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева, художник Таир Салахов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы", а также скульптор Владимир Цигаль, в мастерской которого Заур Рзаев проходил стажировку.

По словам скульптора, монумент создавался с учетом его взгляда на Ахундова, а также "советов и рекомендаций уважаемых людей". Так, "Таир Салахов посоветовал, чтобы у героя развевался плащ, Полад Бюльбюль оглы порекомендовал, чтобы он смотрел вверх", много советов давал и отец автора памятника - скульптор Фахраддин Рзаев. "Я учел все замечания, но все-таки создал свой образ", - подчеркнул Заур Рзаев. Во время работы он много читал о Мирзе Фатали Ахундове, анализировал, создавал свой образ: "Я хотел показать военного человека, но не просто полковника, а писателя и мыслителя. Человека с военной выправкой и глазами интеллектуала, в котором гармонично сочетаются военный и философ".

Полад Бюльбюль оглы, выступая на церемонии в атриуме библиотеки, подчеркнул, что Мирза Фатали Ахундов был не только выдающимся драматургом, писателем, критиком, мыслителем, философом, но и человеком, который "закладывал истоки дружбы, взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, между российским и азербайджанским народами, между российской культурой и азербайджанской культурой", "был тем мостом, который соединял Россию и Азербайджан".

После открытия памятника в Библиотеке иностранной литературы представили сборник "Человеческий разум, этот божественный дар…", в который вошли избранные произведения Мирзы Фатали Ахундова на русском и азербайджанском языках. Его составлением занимались ученые Института рукописей Национальной академии наук Азербайджана, Всероссийской Государственной библиотеки иностранной литературы и Института востоковедения РАН. Книга доступна для всех желающих в бумажном и электронном вариантах. "Этим двуязычным изданием избранных произведений азербайджанского классика Фонд Гейдара Алиева и Всероссийская Государственная библиотека иностранной литературы отдают дань уважения памяти автора в юбилейный год и вновь открывают читателю творчество Ахундова, который считал своими родными странами Азербайджан и Россию", - отметила в предисловии к сборнику вице-президент Фонда Гейдара Алиева, глава представительства Фонда в РФ Лейла Алиева.

Первым скульптурным воплощением образа Мирзы Фатали Ахундова стал памятник, открытый в одноименном сквере в центре Баку 2 мая 1930 года. Это - первый бронзовый монумент в Азербайджане и первая крупная работа Пинхоса Сабсая, впоследствии народного художника Азербайджанской ССР и Советского Союза, лауреата Государственной премии СССР. Массивная фигура Ахундова высотой два с половиной метра, отлитая в Ленинграде, установлена на широком ступенчатом пьедестале. Он был выполнен из серого гранита, доставленного из Кутаиси, - в знак того, что значительную часть жизни писатель и общественный деятель провел в Грузии и был тесно связан с ней. В 2008 году, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана о капитальной реставрации парков Баку, был обновлен и сквер имени Ахундова - одно из самых популярных и уютных мест города. Также изменился внешний вид постамента и самого памятника - окраска скульптуры, а золотистую надпись переместили с правого профиля постамента на фронтон.