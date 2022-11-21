Стали известны детали убийства в воинской части в Армении

21 ноя. 20:31

В Армении окончено предварительное следствие по делу о гибели 10 декабря прошлого года солдата Сеника Арзуманяна и ранения еще двух человек, такое сообщение распространила пресс-служба Следкома Армении.

На сегодня установлено, что в тот день в районе 19:30 вспыхнул спор между военнослужащими одной из частей, в ходе которого солдат-срочник открыл огонь из автомата АКМ в сторону сослуживцев. В результате срочник Арзуманян был смертельно ранен. Еще двух солдат госпитализировали с различными огнестрельными ранениями.

Ранее сообщалось об аресте срочника, подозреваемого в убийстве и ранении сослуживцев. Теперь еще двум солдатам предъявлено обвинение по п.1 ч.2 ст.521 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (подчинения) УК Армении.