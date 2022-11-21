В Ростове-на-Дону открыли памятник советским летчикам

21 ноя. 20:26

Сегодня в Ростове-на-Дону прошло торжественное открытие памятника советским летчикам Борису Капустину и Юрию Янову, которые в 1966 году ценой собственной жизни увели падающий самолет от жилых кварталов Берлина, - сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Пожалуй, никто, кроме русского солдата, не смог бы с таким благородством отдать жизнь за спасение вчерашних врагов, мирных жителей Западного Берлина... Замечательный памятник, сделанный из авиационного алюминия, очень необычный, современный", - сказал на церемонии открытия помощник президента РФ Владимир Мединский, передает "Интерфакс".

Сейчас передача памяти о героях подрастающим поколениям имеет принципиальное значение, - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Самое главное состоит в том, что мы сегодня не только вспоминаем советских летчиков-героев, которые спасли многие жизни, но и передаем память о них по наследству нашим детям. Это имеет сегодня принципиальное значение", - сказал Голубев.

Композиция памятника представляет собой алюминиевую стелу, стилизованную под киль самолета. На фасаде изображен падающий вниз истребитель Як-28.

Под стелой на глубине двух метров воссоздана карта-диорама Берлина 1966 года. Напомним, советские летчики Капустин и Янов служили в авиационном полку группы советских войск в Германии. 6 апреля 1966 года в ходе планового перегона пяти истребителей Як-28 в небе над Берлином у одного из самолетов на высоте 4 тыс м отказали оба двигателя. Несмотря на полученный приказ катапультироваться, летчики приняли решение ценой собственных жизней увести самолет от падения на жилые кварталы Берлина.