Катар будет поставлять СПГ в Китай в течение 27 лет

Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy подписала с китайской компанией Sinopec контракт на поставку в страну сжиженного природного газа (СПГ) в течение 27 лет. На данный момент это самое длительное соглашение подобного рода в условиях, когда из-за волатильности на рынке газа покупатели отдают предпочтение долгосрочным контрактам. Общая стоимость соглашения оценивается в $60 млрд.

Reuters сообщает, что министр энергетики Катара Саад аль-Кааби и глава QatarEnergy подписал соглашение в понедельник с председателем правления компании Sinopec Ма Юншэном. Кааби отметил, что подписание соглашения на поставку СПГ "еще больше укрепит прекрасные двусторонние отношения" между Китаем и Катаром и "поможет удовлетворить растущие потребности Китая в энергии".

С обострением украинского кризиса конкуренция за рынок СПГ-поставок обострилась, в частности, Европе понадобились огромные объемы СПГ, чтобы заменить российский газ, который на почти 40% обеспечивал потребности региона в импорте газа.

"Сегодня было заключено ставшее знаковым первое соглашение о купле-продаже по проекту North Field East, китайская компания будет ежегодно получать 4 млн тонн СПГ в течение 27 лет, - сообщил глава QatarEnergy Саад аль-Кааби. - Это показывает важность долгосрочных контрактов как для продавцов, так и для покупателей".

Северное - Южный Парс - крупнейшее в мире газовое месторождение, которое Катар делит с Ираном.

В этом году QatarEnergy подписала уже пять соглашений по проекту North Field East - первому и более крупному из двух этапов проекта расширения Северного месторождения, который включает в себя шесть технологических станций СПГ. Реализация этого проекта увеличит мощность по производству СПГ с 77 млн тонн в год до 126 млн к 2027 году. Позже были подписаны соглашения с тремя партнерами по проекту North Field South - второму этапу расширения Северного месторождения.

Заключенный вчера контракт стал первым соглашением о поставках для проекта North Field East. "Это выводит наши отношения на новый уровень, поскольку у нас есть соглашение о купле-продаже сроком до 2050-х годов", - сказал Кааби, отметив, что также продолжаются переговоры с другими покупателями в Китае и Европе, которые хотят гарантировать надежность поставок.

Катар остается крупнейшим экспортером СПГ, а проект расширения Северного месторождения лишь укрепит его позиции.

"Думаю, что недавняя нестабильность помогла покупателям понять важность долгосрочных поставок по фиксированной цене - разумной в долгосрочной перспективе", - сказал глава QatarEnergy. Он подчеркнул, что механизм ценообразования будет аналогичен прошлым соглашениям, привязанным к котировкам сырой нефти. Кааби добавил, что переговоры о доле участия в проекте расширения Северного месторождения ведутся с несколькими организациями.

Соглашение было подписано на условиях ex-ship (поставка до порта в стране клиента за счёт поставщика), что означает, что отгрузку и доставку СПГ обеспечит QatarEnergy. В Sinopec заявили, что контракт на поставку станет ключевым компонентом для интегрированного партнерства в проекте North Field East. Из этого заявления следует, что Sinopec может участвовать в переговорах о доле в проекте. Кааби заключил, что QatarEnergy сохранила 75% доли акций в проекте расширения, причем компания может передать до 5% своего пакета некоторым покупателям.