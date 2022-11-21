ЦБ РФ установил правила вывоза за границу банками валюты более чем на $10 тысяч

21 ноя. 20:14

Совет директоров Центрального Банка РФ определил случаи, когда можно вывозить за рубеж наличную иностранную валюту в размере более $10 тыс. Такое сообщение опубликовано на сайте ЦБ РФ.

"Решение предусматривает, что уполномоченные банки и ВЭБ.РФ смогут вывозить изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена. При условии обратного ввоза в Россию такой же суммы наличной иностранной валюты достаточно будет направить в Банк России уведомление о планируемой операции", - поясняется в нем.

Если же обратно инвалюта в таком же объеме ввозиться не будет или если вывозятся ветхие купюры, то организациям понадобится получать разрешение регулятора.

Помимо этого, уполномоченным банкам и ВЭБ.РФ можно получить разрешение на вывоз наличной инвалюты в иных случаях, где не ведется внешнеторговая деятельность и нет возврата и предоставления займов. Но и в этом случае обратно в Россию должна быть ввезена инвалюта в таком же размере.

"Вывоз наличной иностранной валюты иными юридическими или физическими лицами, в том числе в рамках внешнеторговой деятельности, а также для предоставления или возврата займов не предусмотрен. Из-за санкций поступление наличной иностранной валюты в страну ограничено", - добавили в ЦБ РФ.