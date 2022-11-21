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Азербайджанка Мария Алиева признана этнокрасавицей Томска

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Азербайджанка Мария Алиева стала победительницей конкурса красоты "Этнокрасавица", который прошел в сибирском городе Томске.

В конкурсе приняли участие 12 девушек разных национальностей из семи образовательных учреждений города. Каждая из них представила свои национальные традиции, обычаи, наряды, а также кухню, - передает Sputnik Азербайджан.

По итогам голосования членов жюри первое место заняла Мария Алиева. Она поразила всех не только своей красотой и умением, но и потрясающими нарядами.

Мария родилась в Томске, но ее родители выходцы из Азербайджана. Она является студенткой факультета педиатрии Сибирского государственного медицинского университета.

Мероприятие было посвящено Году культурного наследия народов России. Оно было организовано по инициативе Сибирского государственного медицинского университета.

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