Суд разрешил "Газпрому" не платить штраф по "Северному потоку-2" в Польше

21 ноя. 19:51

Польский суд аннулировал решение о штрафах, которые должны были заплатит "Газпром" и европейские партнеры по строительству "Северного потока-2", такое сообщение распространило польское Управление по защите конкуренции и потребителей UOKiK.

Еще в 2020 году этот антимонопольный регулятор оштрафовал российскую компанию на сумму около $7,6 млрд по делу "Северного потока-2", европейским партнерам проекта - Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall - были выписаны штрафы на общую сумму в $61 млн.

В сегодняшнем сообщении уточняется, что производство по наложению штрафа за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию СП-2 без согласия главы UOKiK, было запущено в мае 2018 года.

"Два года спустя были наложены финансовые штрафы на "Газпром" и остальных участников проекта. Предприниматели обжаловали это решение. 21 ноября 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение", - цитирует его РИА Новости.