Власти Кабардино-Балкарии проэкзаменуют всех экскурсоводов

21 ноя. 19:43

В Кабардино-Балкарии (КБР) началась экзаменация экскурсоводов и гидов, необходимая для их аттестации, - сообщает Минкурортов республики.

Тестовые вопросы составлены с учетом требований законодательства и включают несколько подразделов. В их числе - вопросы о законах и нормативных правовых актах РФ и субъекта страны в сфере туризма и экскурсионного дела, правилах обслуживания на экскурсионных маршрутах, технике оказания первой помощи и обеспечения безопасности, а также порядок действий в ЧС, - рассказали в министерстве, передает "Интерфакс".

Также вопросник включает региональный компонент - географические, историко-культурные, экономические и туристские особенности КБР. В практическое задание вошли 10 обзорных экскурсий по региону и 10 - тематических.

После сдачи экзамена информация о номерах аттестации гидов будет внесена в единый федеральный реестр. Они получат выписки из реестра и нагрудные идентификационные карточки сроком действия на 5 лет.

Аттестация необязательна для гидов, работающих в религиозных организациях, занимающихся паломнической деятельностью, а также преподавателей, специализирующиеся на образовательном туризме.