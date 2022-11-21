На Кубани открывается Центр поддержки технологий и инноваций

21 ноя. 19:33

В Краснодарском крае создан Центр поддержки технологий и инноваций, - сообщает департамент инвестиций и развития МСП региона.

"Сегодня идет процесс импортозамещения, развития собственных производств, и нашим предприятиям необходимо заместить "выпадающие" импортные разработки и опираться на новые отечественные решения. В прошлом году для этих целей в крае мы создали Фонд развития инноваций, теперь открываем Центр поддержки технологий и инноваций, где изобретателям помогут ускорить все процессы - в том числе, связанные с защитой интеллектуальной собственности", - отмечается в сообщении, передает "Интерфакс".

Теперь резиденты Краснодарского края смогут проконсультироваться с патентным поверенным, получить ответы на интересующие организационные вопросы, а изобретатели, ученые и предприниматели смогут воспользоваться базами патентной информации, подавать заявки и принять участие в различных тематических и образовательных встречах.

"В ближайшее время мы планируем провести ряд мероприятий по интеллектуальной собственности для инноваторов. Сегодня важна грамотность в сфере защиты объектов интеллектуальной собственности. Это создаст условия для дальнейшего технологического развития", - отметила руководитель фонда Ольга Лукашева.

Центр будет работать на базе регионального Фонда развития инноваций.