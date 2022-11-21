Администрация Эрдогана: аргументы Запада в поддержке террористов – фарс

21 ноя. 19:15

Западные союзники Анкары своей поддержкой террористов пытаются прямо и косвенно дестабилизировать Турцию, - заявил сегодня глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Наши западные союзники должны тщательно и обстоятельно подумать об оказываемой ими поддержке (курдских организаций, признанных Анкарой террористическими). Они прямо или косвенно пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. И их поддержка приводит к гибели ни в чем не повинных турок", - написал он на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

Фахреттин Алтун также назвал фарсом аргументы Запада о том, что поддержка одних террористических организаций для борьбы с другими имеет стратегические обоснования.

"Их стратегические аргументы для оказания такой поддержки - это фарс. Таким образом с терроризмом не борются. Вы не можете бороться с террористами руками других террористов. Это вы можете делать только силами альянса стран, которые привержены борьбе с терроризмом", - заявил он.