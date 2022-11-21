Семилетний план для Касым-Жомарта Токаева

В Казахстане завершились президентские выборы. Одна из самых спокойных электоральных кампаний не принесла сюрпризов – ни в плане явки избирателей, ни в плане финального результата. На избирательные участки прило 69,44% от общего числа избирателей. Касым-Жомарт Токаев получил 6456392 голоса, или 81,31%. Ближайший конкурент - Жигули Дайрабаев довольствовался показателем в 3,42%. Примерно столько же или даже чуть больше избирателей голосовало против всех кандидатов.

Явка вполне достойная, полученный процент и разрыв с другими кандидатами убеждает в безальтернативности нынешнего лидера Казахстана и подтверждает оценки экспертов – это были не выборы как таковые, а референдум о доверии Токаеву. Явка по регионам, как всегда, существенно отличалась. Столичные центры – Астана и особенно Алматы (один из самых низких показателей явки за всю историю выборов в Казахстане) продемонстрировали традиционно малую активность, особенно в сравнении с Туркестанской областью. Но и это не сюрприз, поскольку подобный разрыв был зафиксирован во время проведения референдума, да и почти на всех выборах разного уровня.

Столичные избиратели менее активны, а алматинские еще и более оппозиционны, нежели электорат в остальных регионах страны.

Международные наблюдатели единодушно отметили высокое качество организации избирательного процесса, а лидеры иностранных государств не замедлили поздравить Токаева с успешным исходом голосования.

Комментируя предварительные итоги выборов президент Казахстана отметил:

Уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам. Доверие народа — это самая главная ценность. Мы должны оправдать это доверие народа. Поэтому с сегодняшнего дня, 21 ноября, мы все должны приступить к работе.

Трижды использованное слово "доверие" полностью соответствует позиционированию казахстанского лидера в качестве "народного президента", выступившего на выборах-2022 от лица общественной коалиции, а не правящей партии. Хотя ядром этого блока оставались три парламентские партии – Аманат, НПК и Ак Жол.

По очевидной причине многие СМИ ожидали комментариев от первого президента страны Нурсултана Назарбаева, который выполнил свой гражданский долг на избирательном участке в Astana Opera. Примечательно, что акцент со стороны медиа был сделан не на оценке Назарбаевым текущих выборов, а на его комментарии по делу Карима Масимова, которое в эти дни рассматривается на закрытом судебном процессе. Ответ Нурсултана Назарбаева был философичен:

Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь, разве Иисус Христос знал рядом сидящего Иуду? Мы же не боги. Поэтому дождемся окончания суда и все мы я думаю, узнаем истину.

В сходном ключе он прокомментировал и приговор в отношении своего племянника Кайрата Сатыпалды, который в сентябре получил шесть лет тюрьмы по делу о хищениях.

То, что к этим вопросам и ответам в день подведения итогов выборов уделили столь пристальное внимание местные СМИ, показывает, что тема январских событий, в самых разных интерпретациях, по-прежнему актуальна для казахстанской политики. Вероятно, это далеко не последние вопросы, обращенные к представителям прежней элиты.

Если отталкиваться от предвыборной программы президента Казахстана, то на ближайшие семь лет страну ожидают непростые реформы. Другой вопрос, что всех казахстанцев должна окрылять конечная цель этих преобразований – добиваться создания зрелого гражданского общества и реализовывать государственные программы "на благо человека".

Наиболее сложной проблемой, с которой может столкнуться команда президента, является качество управленческого капитала, с которым Токаев готовится осуществлять назревшие реформы.

Причем это касается как экономического сектора, так и административной вертикали. Программа "Болашак", которая вот уже тридцать лет позиционируется как главная кузница кадров для государственного аппарата работает с переменным успехом. Выпускник программы попадая на государственную службу далеко не всегда может сразу применить свои знания из-за элементарной нехватки практического опыта. Или же вписывается в ведомственные "правила игры", которые за короткий срок превращают молодого энтузиаста в "знатного бюрократа", работающего по неформальным корпоративным законам. Местные эксперты отмечают, что сложившаяся ситуация в системе госуправления – проблема не персоналий, а институциональной среды. И именно ее необходимо менять для того, чтобы заявленные реформы работали на практике.

Не случайно, что еще в апреле 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дебюрократизации деятельности государственного аппарата", ключевыми принципами дебюрократизации в нем были определены приоритет сущности над формой, цифровизация по умолчанию, управленческая ответственность, непрерывное совершенствование, оптимальность регламентации. Но от издания указа до его практической реализации необходимо пройти сложный путь и иногда "резать по живому".

Ну, а глобальный тренд на ближайшие годы прочертил сам Токаев, выступая в Республиканском штабе после завершения голосования:

Мы будем четко и последовательно осуществлять конституционную реформу. Мы переходим к новой форме политического устройства страны. Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство.

Единство и доверие – готовый слоган для семилетки вновь избранного президента Казахстана.