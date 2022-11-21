Вице-премьер оценил темпы роста грузинской экономики

21 ноя. 18:53

Экономика Грузии быстро восстановилась после пандемии коронавируса, ее темпы роста - одни из самых высоких в регионе, сообщил на брифинге вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили после заседания правительства.

"В 2022 году наша экономика продолжает рост, несмотря на те вызовы, которые существуют в регионе и которые есть глобально в плане экономического развития", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, реальный рост ВВП в сентябре этого года составил 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, средний показатель реального роста за первые девять месяцев года составляет 10,2%.