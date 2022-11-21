ДТП в Джебраильском районе Азербайджана унесло жизнь сержанта-пограничника

21 ноя. 18:28

Сегодня в ДТП попали военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Авария произошла в селе Шюкурбейли Джебраильского района Азербайджана: грузовой автомобиль марки "Шагман" выехал на полосу движения, по которой двигался принадлежащий ГПС автомобиль марки "УАЗ", в результате чего произошло ДТП, - сообщили в пресс-центре ГПС, передает АРА.

В результате ДТП пострадали несколько военнослужащих, на место оперативно прибыли медики, однако несмотря на их усилия, спасти жизнь военнослужащего ГПС старшего сержанта Эльмира Аббасова им не удалось.

Жизни других пострадавших ничего не угрожает.