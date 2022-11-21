Албания, Марокко и Джибути разрушили антиазербайджанские планы Макрона и Пашиняна

21 ноя. 18:20

Албания, Марокко и Джибути не дали Армении и Франции реализовать антиазербайджанские планы на министерской конференции и саммита Международной организации Франкофонии, об этом сообщают СМИ.

В ходе мероприятия, которое прошло 18-20 ноября в Тунисе, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян готовили очередной демарш против Азербайджана.

Глава МИД РА Арарат Мирзоян и Пашинян снова пытались представить Армению как невинную жертву азербайджанской "агрессии".

В частности, против подобной интерпретации настойчиво высказались Албания, Марокко и Джибути, причем представитель Албании в знак протеста на время покинул совещание глав МИД Международной организации Франкофонии. Против попыток Парижа и Еревана внести в заключительные декларации форума нападки на Баку высказались и представители ряда европейских стран - несмотря на давление французской стороны, представители которой в обход нормативных процедур прибегли к прессингу и угрозам, чтобы сохранить в декларациях проармянские пункты.

Изначально предполагалось, что в них будут содержаться обвинения в "нарушении территориальной целостности Армении" и "уничтожении армянского культурного наследия", но в итоге, благодаря настойчивости Албании и Марокко, формулировка свелась к тому, что Армения в целом встречается с угрозами безопасности, выражается общая обеспокоенность в связи с уничтожением памятников культуры в регионе. Участники форума также призвали к реализации трехстороннего заявления, подписанного главами России, Азербайджана и Армении по итогам Карабахской войны, которое Ереван до сих пор не выполняет.

Отметим, что Азербайджан не представлен в Международной организации Франкофонии.