ЧМ-2022: Иран потерпел разгромное поражение от Англии

21 ноя. 18:13

Только что завершился матч чемпионата мира по футболу в группе B между сборными Англии и Ирана. Уверенную победу со счетом 6:2 одержали англичане.

Голами в составе сборной Англии отметились Джуд Беллингем (35-я минута), Букайо Сака (43-я и 62-я), Рахим Стерлинг (45+1), Маркус Рэшфорд (71-я) и Джек Грилиш (90-я). У Ирана оба мяча записал на свой счет Мехди Тареми (65-я и 90+13, с пенальти).

К первому тайму бразильский судья Рафаэл Клаус добавил 14 минут, так как иранский вратарь Алиреза Беиранванд получил травму, ему долго оказывали помощь, и в итоге он был заменен. Ко второму тайму было добавлено 10 минут, так что в общей сложности добавленное время составило беспрецедентные 24 минуты.

Соперниками англичан и иранцев по группе B являются сборные США и Уэльса. Их встреча начнется сегодня в 22:00 (мск).