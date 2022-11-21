"Росатом": в планах Турции строительство второй АЭС "Синоп"

21 ноя. 18:14

Госкорпорация "Росатом" ждет решения турецких властей о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", - заявил сегодня генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Министр энергетики Турции господин Алпарслан Байрактар фактически нас проинформировал, что станция "Синоп" - в планах турецкого правительства. Мы ведем переговоры о конфигурации этого проекта, его технологическом облике и его экономических параметрах. Я надеюсь, обсуждение пройдет достаточно быстро", - сказал Лихачев на полях международного форума "Атомэкспо-2022", передает РИА Новости.

Напомним, Москва и Анкара обсуждают возможность совместного строительства второй турецкой АЭС "Синоп".