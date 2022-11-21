ВВП Армении за квартал вырос почти на 15%

21 ноя. 17:50

В третьем квартале текущего года ВВП Армении вырос на 14,8% в годовом измерении, такое сообщение распространила пресс-служба правительства страны.

В этом квартале ВВП в текущих ценах достиг 2,379 трлн драмов, что на четверть превышает показатель II квартала текущего года. ВВП на душу населения за квартал увеличился также на 25% и составил до 802 116 драмов, передает "Интерфакс".

По последним оценкам Центрального банка Армении, экономика страны в текущем году вырастет на 12,9% при том. В бюджете на нынешний год заложен рост ВВП 7%. В прошлом году показатель вырос на 5,8%.