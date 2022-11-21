Часть турмаршрутов в Тебердинском нацпарке заморозили до весны

21 ноя. 17:32

Часть экологических туристических маршрутов в Тебердинском государственном национальном парке в Карачаево-Черкесии закрыли для посещения до наступления весны, - сообщили в администрации нацпарка.

"В связи с наступлением зимнего турсезона и возросшей угрозой для безопасности туристов принято решение закрыть маршруты "Домбай - водопад Алибек до Турьего озера", "Домбай - ущелье Аманауз", "Домбай - ущелье Домбай-Ульген", "Теберда - Бадукские озера", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Еще на трех маршрутах введен особый режим, в соответствии с которым посещение допускается только при благоприятных погодно-климатических условиях: это коснулось направлений "Теберда - Джамагатские нарзаны", "Домбай - ущелье Гоначхир" и "Домбай - до кладбища альпинистов и до альплагеря Алибек".

Пребывание на этих туристических маршрутах сократили на час, до 16:00.