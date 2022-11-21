Токаев пригласил Алиева совершить официальный визит в Казахстан

21 ноя. 17:31

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева совершить официальный визит в Казахстан.

Приглашение он озвучил во время телефонного разговора, состоявшегося по инициативе главы азербайджанского государства. Оно было принято.

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на президентских выборах, пожелал ему дальнейших успехов в деятельности на посту главы государства во имя развития и процветания Казахстана, в том числе в реализации проводимых реформ, а также крепкого здоровья.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Азербайджана за оказанное внимание и поздравления.

Президенты с удовлетворением отметили встречи между главами государств, обратили внимание на успешное выполнение достигнутых на этих встречах договоренностей.

Помимо этого, во время беседы главы государств выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут и впредь успешно развиваться, поговорили о вопросах, представляющих взаимный интерес.